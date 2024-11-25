Причиной смерти найденной в свинарнике красноярской девушки стала кровопотеря

Школьница, тело которой нашли в загоне для свиней в деревне Ушанка Красноярского края, умерла от кровопотери. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном СК.

По данным СК, 17-летняя девушка погибла после повреждения бедренной артерии. На теле старшеклассницы было множество укусов. По версии следствия, она плохо себя почувствовала и потеряла сознание, после чего на нее напали свиньи.

«На данный момент версий о криминальном характере смерти нет», — отметил собеседник издания.

Ранее источник 360.ru рассказал, что погибшая с раннего возраста помогала родителям и ухаживала за скотом. В ее семье держали коров, быков и свиней. Животные насмерть загрызли девушку, когда никого не было дома. Родители школьницы в этот день отправились в Красноярск, чтобы продать мясо.