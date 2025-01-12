Причиной смертельного ДТП с автобусом стало превышение скорости в непогоду

МВД: водитель перевернувшегося в Иловайске автобуса не справился с управлением

Автобус на трассе Донецк — Харцызск — Амвросиевка в районе Иловайска опрокинулся из-за поведения водителя. Мужчина не учел дорожные и погодные условия и не выбрал безопасную скорость, сообщила пресс-служба МВД по региону.

По ее данным, 59-летний водитель потерял управление, выехал на встречку и перевернулся за пределами проезжей части. В результате смертельного ДТП погибли три человека. Пострадали еще 27 пассажиров, в том числе четверо несовершеннолетних.

Авария произошла в 05:30 утра, автобус перевозил пассажиров по маршруту Краснодар — Донецк. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства случившегося.

Всего в автобусе находились 37 пассажиров, сообщил «Ридус». В работах по ликвидации последствий ДТП приняли участие 13 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Ранее микроавтобус врезался в столб на дороге Тюмень — Омск и опрокинулся. Из-за аварии травмы получили четыре человека, в том числе несовершеннолетние.