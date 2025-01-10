Микроавтобус перевернулся под Тюменью, пострадали три человека
ГИБДД: из-за ДТП с микроавтобусом на трассе Тюмень-Омск пострадали 4 человека
Микроавтобус врезался в столб на 63-м километре федеральной трассы Тюмень-Омск, а затем съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции по Тюменской области.
В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе дети.
«В микроавтобусе перевозились 10 человек, ранения получили трое пассажиров: шестилетний мальчик, 17-летняя девушка, мужчина 48 лет и 46-летний водитель микроавтобуса», — отметили в пресс-службе.
Автобус ехал по маршруту Тюмень — Сладково. На месте работают сотрудники ГАИ.
СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По данным регионального ведомства, машина влетела в столб, потому что водитель потерял контроль над управлением. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Ранее крупная авария с автобусом произошла в Карелии, на федеральной трассе «Кола» вблизи поселка Ляскеля. В результате пострадали туристы, которые ехали в парк Рускеала.