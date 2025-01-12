Пассажирский автобус перевернулся в ДНР, погибли три человека

Пассажирский автобус Краснодар — Донецк опрокинулся в Иловайске, в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В автобусе находились 37 пассажиров, пострадали 27 человек. Сотрудники МЧС ликвидировали последствия ДТП. Всего на месте аварии задействовали 13 спасателей и три единицы техники.

Ранее три человека пострадали из-за ДТП на юго-востоке Москвы. На улице Капотня столкнулись частный автобус и такси. Из-за аварии перекрыли одну полосу движения в сторону области. Травмы получили 12-летний ребенок, женщина и водитель. Мужчину заблокировало, спасатели вытащили его с помощью специальной техники. Всех пострадавших передали скорой.

За день до этого авария произошла в Лодейнопольском районе Ленобласти, сообщила газета «Петербургский дневник». Водитель автомобиля Ford не справился с управлением и съехал в кювет. Спасатели вытащили из машины двоих пассажиров, а находившийся за рулем мужчина эвакуировался самостоятельно.