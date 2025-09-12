Причиной ранения новосибирского школьника стало бритвенное лезвие

Новосибирский шестиклассник во время учебы получил глубокий порез руки и попал в больницу, где ему наложили несколько швов. Директор заведения в комментарии 360.ru рассказала, что причиной ранения стали советские бритвы, которые один из учеников принес из дома в коробке от конфет.

Ученик, по ее словам, рассчитывал, что там находятся сладости. Во время урока физкультуры, когда дети переодевались, одноклассник увидел коробку и полез внутрь, рассчитывая поживиться конфетами.

«Там оказались советские бритвенные лезвия в упаковке. Одно он достал. Стоявший рядом еще один ребенок начал махать руками и поранился», — рассказала директор.

Руководитель школы добавила, что оба школьника отправились сначала промыть рану, а потом пошли в медпункт, так как кровь не останавливалась. Дежурный врач вызвала мать пострадавшего мальчика, которая забрала сына в больницу — там ему наложили швы.

Директор подчеркнула, что никаких ножей, даже канцелярских, в школе не было. Тем более что сейчас в учебном заведении очень много сотрудников полиции в связи с выборами. Собеседница 360.ru добавила, что никакого конфликта между детьми не произошло, а доставший бритву мальчик извинялся перед раненым одноклассником.

Беседу с родителями и учениками руководитель уже провела, и в понедельник пострадавший вернется к учебе.

О ранении шестиклассника в новосибирской школе сообщил портал NGS.RU, опубликовавший видео с пострадавшим ребенком. На кадрах видно, как мальчик промывал окровавленную руку в раковине, а ранивший его одноклассник просил прощения и обещал «отдать косарь».