Новосибирский школьник ранил одноклассника ножом и пообещал «косарь» за рану

Шестиклассник порезал другого лезвием канцелярского ножа в одной из школ Новосибирска. Об этом сообщил НГС .

По данным источника издания, пострадавший признался, что его руку сильно порезали лезвием. Позже мальчик рассказал родителям, что якобы зацепился за гвоздь.

В распоряжении НГС появилось видео, на котором вероятный нападавший просит прощения за глубокую рану и говорит, что «отдаст косарь».

Директор школы подтвердила изданию, что пострадавший порезал чем-то руку, но затруднилась сказать, чем именно.

«Не было ножа, 200%. Даже речи быть не может о ноже. Баловались они, что-то вытворяли, порезались», — рассказала она.

В полиции отметили, что в курсе ситуации. Они считают, что школьник получил рану, когда играл с лезвием канцелярского ножа.

«Беседа сотрудниками полиции проведена. Заявление никто не писал, но в ПДН есть информация об этом инциденте. Известно, что рану ребенку обработали в медицинском кабинете», — объяснили в полиции.

