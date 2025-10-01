Причиной отравления школьников в Екатеринбурге назвали белый порошок

Кто-то рассыпал белый порошок в раздевалке екатеринбургской школы, в результате в воздухе оказалась опасная взвесь, которой отравились дети. Об этом 360.ru рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Кто-то рассыпал протеин таким образом, что он остался летать в воздухе. Пятиклассники забежали в раздевалку, чтобы переодеться на физкультуру и надышались им», — подчеркнул он.

Собеседник 360.ru добавил, что у детей заболели животы, их увезли в токсикологическое отделение больницы.

Информацию о просыпанном белом порошке неизвестного происхождения подтвердила пресс-служба администрации города.

«Данный порошок появился после урока физкультуры в 8-м классе (его принес один из учеников 8-го класса)», — уточнили в мэрии.

Подозрительное вещество отправили на экспертизу. Сейчас в лицее спокойная обстановка, учебный процесс идет в штатном режиме.

Ранее источник 360.ru сообщил, что в раздевалке просыпали просроченный протеин. По его словам, вещество очень сильно пахло.