Екатеринбургские школьники могли отравиться стухшим протеином

Кто-то из старшеклассников рассыпал в раздевалке екатеринбургского лицея вещество, напоминающее просроченный протеин. Об этом 360.ru сообщил знакомый с ситуацией источник.

Он уточнил, что учащиеся связывают случаи отравления с разбросанным в помещении подозрительным и сильно пахнущим веществом.

«Кто-то из старшеклассников рассыпал просроченный протеин или что-то похожее на него. Не знаю точно, что это было, но детям стало очень плохо, вся раздевалка заблевана и воняет», — рассказал собеседник 360.ru.

В связи с массовым отравлением прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала проверку. По ее данным, недомогание почувствовали 12 пятиклассников, которые готовились к уроку физкультуры в раздевалке.

Дети пожаловались в том числе на затрудненное дыхание, сейчас их здоровью ничто не угрожает.

«Прибывшими бригадами скорой помощи дети были госпитализированы для оказания медицинской помощи в учреждение здравоохранения», — отметили в пресс-службе.

Ранее в прессе появилась информация, что неизвестный распылил в школе газ из баллончика. СК проводит процессуальную проверку по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».