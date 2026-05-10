Причиной ДТП со школьным автобусом под Омском стал выезд на встречную полосу

Причиной смертельного ДТП под Омском стал школьный автобус: его водитель выехал на встречную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Авария произошла днем 10 мая на 519-м километре трассы Омск — Тюмень. Водитель школьной «Газели», совершая маневр с выездом на встречную полосу, столкнулся с грузовым автомобилем DAF. Произошел сильный удар.

Как рассказали в областной прокуратуре, в результате погиб 12-летний мальчик, еще семеро детей, взрослый сопровождающий и сам водитель получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали. Школьники возвращались домой с соревнований, уточнили в ведомстве.

Правоохранители начали проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, и оказании небезопасных услуг.