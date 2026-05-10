СК завел дело после гибели ребенка в ДТП с автобусом в Омской области

Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело после аварии с автобусом, в которой погиб ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители ведут производство по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».

По данным СК, ДТП произошло в воскресенье на 519-м километре автодороги Омск — Тюмень. Перевозивший детей со спортивного мероприятия автобус столкнулся с грузовиком.

По предварительным данным, один ребенок погиб. Семь детей и водителя автобуса с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

На месте происшествия работает следственная группа. Также СК даст оценку действиям лиц, ответственных за транспортировку несовершеннолетних на спортивное мероприятие.