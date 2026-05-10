Ребенок погиб в ДТП с пассажирским автобусом под Омском

Хоценко: автобус с детьми попал в ДТП в Омской области, один ребенок погиб

В Омской области произошла авария с перевозившим детей пассажирским автобусом, один ребенок погиб. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.

ДТП случилось на трассе в сторону Тюкалинска, уточнил он.

«К огромному горю, один ребенок погиб. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего мальчика», — написал глава региона.

Пострадавшим оказывают психологическую и медицинскую помощь. На месте аварии по поручению Хоценко работают министр здравоохранения Дмитрий Маркелов, глава района Иван Куцевич и министр региональной безопасности Алексей Кубиц.

Ранее в Дагестане жертвами аварии на федеральной трассе Махачкала — Астрахань в Кизлярском районе стали три человека. Водитель «Нивы» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, в легковушке скончались водитель и двое пассажиров.