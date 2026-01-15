В МВД Коми подтвердили пожар в центре подготовки в Сыктывкаре

После пожара в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре начали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики Коми.

«Во время проведения учебных занятий с личным составом в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре произошло возгорание крыши, которое локализовали принятыми мерами. Несколько человек обратились за медицинской помощью», — заявили в ведомстве.

Причины произошедшего устанавливают.

Следственный комитет по республике в телеграм-канале сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность». На месте ЧП работают следователи и криминалисты аппарата следственного управления.

В региональном Минздраве уточнили РИА «Новости», что всего пострадали девять человек. Состояние четырех из них медики оценивают как крайне тяжелое. Около учебного центра МВД работали 10 бригад скорой помощи, из них две — реанимационные.

По данным Baza, перед пожаром в здании прогремел взрыв, огонь охватил 340 квадратных метров.