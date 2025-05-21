При взрыве в многоэтажке в Ставрополе кирпичи полетели в окна соседнего дома

Взрыв бытового газа в многоэтажке в Ставрополе прозвучал ровно в семь утра, хлопок был такой силы, что кирпичи из поврежденной квартиры полетели в сторону соседнего дома. Об этом 360.ru сообщили очевидцы ЧП.

«Хлопок был ровно в семь утра. Кирпичи от квартиры, в которой был взрыв, полетели в окна соседнего дома», — отметили они.

Очевидцы добавили, что дому, в котором произошел взрыв, нет еще и пяти лет.

ЧП произошло на улице Тухачевского в Ставрополе. Мэр города Иван Ульянченко отмечал, что в результате происшествия пострадала женщина, ее оперативно доставили в больницу на карете скорой помощи.

Пресс-служба краевого главка МЧС отмечала, что после хлопка в доме начался пожар. Возгорание уже локализовали в 10 квартирах, на месте ЧП работают 36 человек и 14 единиц техники.

В распоряжении 360.ru оказались кадры последствий взрыва. На фото можно заметить, что квартира на верхнем этаже практически полностью разрушилась.