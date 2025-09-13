Поезда задержали после взрыва на ж/д путях в Орловской области

МЖД: после взрыва на ж/д путях в Орловской области задерживаются 10 поездов

После взрыва на железной дороге в Орловской области задерживаются 10 поездов. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

По данным МЖД, максимальное время задержки составов составляет до четырех часов 30 минут. Диспетчерской аппарат контролирует ситуацию с задержанными поездами.

Сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам, а также в вагонах поддерживают комфортную для людей температуру.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о взрыве на железнодорожных путях. По предварительным данным, погибли два человека, еще один получил травмы. В связи с происшествием на перегоне Малоархангельск — Глазуновка задержали поезда дальнего следования.