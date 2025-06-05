При взрыве на железной дороге под Воронежем никто не пострадал

Shot: при взрыве на перегоне Евдаково — Сагуны под Воронежем никто не пострадал

На железнодорожных путях в Воронежской области случился взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал, сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника, в результате происшествия повреждено полотно на 725-м километре перегона Евдаково-Сагуны. Предварительно, никто не пострадал.

Движение двух поездов остановили после на ж/д-путях в Воронежской области. По информации источника, все произошло около двух часов назад. На месте работают экстренные службы.

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