Под завалами взорвавшегося дома в Сочи нашли ребенка

При взрыва газа в Сочи пострадал ребенок. Его нашли под завалами, сообщил Telegram-канал Mash .

По информации журналистов, при взрыве могли пострадать двое. Ребенка нашли и передали бригаде скорой помощи, поиски женщины продолжаются.

Взрыв прогремел в ночь на 25 октября в доме на улице Тимирязева. В квартире на пятом этаже, по предварительной версии, случилась утечка газа.

Жильцы дома пожаловались, что газовики редко проверяли оборудование. Последняя утечка произошла за сутки до взрыва, работники горгаза пришли гораздо позже звонка, ближе к вечеру.

В начале октября взрыв газа без возгорания произошел в придорожном кафе в Кизилюртовском районе Дагестана. Здание устояло, но осталось без стекол. Пострадали четыре человека.