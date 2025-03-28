При возгорании состава на станции метро «Савеловская» в Москве пострадала женщина

В результате пожара на станции метро «Савеловская» в Москве пострадала женщина. Об этом сообщил источник 360.ru.
Пассажирку с отравлением продуктами горения доставили в институт имени Склифосовского, ее состояние неизвестно.
Возгорание состава на «Савеловской» произошло ранее в пятницу из-за короткого замыкания аккумуляторной батареи под платформой вагона № 2, 360.ru показывал кадры с места ЧП. Огонь распространился на площади в один квадратный метр, его ликвидировали порошковым огнетушителем.
Очевидцы рассказали, что густой дым с платформы заполонил переход и эскалатор, состав направили для проверки в тупик.
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