При возгорании состава на станции метро «Савеловская» в Москве пострадала женщина

Женщину увезли в больницу после пожара на станции метро «Савеловская» в Москве

В результате пожара на станции метро «Савеловская» в Москве пострадала женщина. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пассажирку с отравлением продуктами горения доставили в институт имени Склифосовского, ее состояние неизвестно.

Возгорание состава на «Савеловской» произошло ранее в пятницу из-за короткого замыкания аккумуляторной батареи под платформой вагона № 2, 360.ru показывал кадры с места ЧП. Огонь распространился на площади в один квадратный метр, его ликвидировали порошковым огнетушителем.

Очевидцы рассказали, что густой дым с платформы заполонил переход и эскалатор, состав направили для проверки в тупик.