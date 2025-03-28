В Москве временно закрыли из-за задымления станцию метро «Савеловская»

В Москве на станции метро «Савеловская» произошло сильное задымление. Об этом сообщил источник 360.ru.

По словам очевидцев, густой дым с платформы распространился по переходу и эскалатору. Людей попросили покинуть станцию, все переходы с серой ветки на Большую кольцевую линию перекрыли. На место происшествия прибыли два пожарных расчета. По предварительным данным, пострадавших нет.

В пресс-службе столичного департамента транспорта добавили, что движение по БКЛ по часовой стрелке от «Электрозаводской» до «Хорошевской» остановили для проверки состава.

«Предпринимаем все усилия для скорейшего восстановления движения. Для проезда просим пользоваться поездами, следующими против часовой стрелки, Кольцевой (5) и радиальными линиями», — отметили в дептрансе.

По словам представителей администрации и дежурной по станции, в подвижном составе вагона произошло короткое замыкание, которое машинист ликвидировал до прибытия пожарных. Поезд отправили в тупик.