Возгорание состава на станции метро «Савеловская» показали на видео

Сильное задымление на станции метро «Савеловская» в Москве 28 марта сняли на видео. Кадры искрящегося состава оказались в распоряжении 360.ru.

Сильно искрило что-то в нижней части состава. В это же время люди спокойно покидали вагоны.

Очевидцы рассказали, что густой дым с платформы распространился по эскалатору и переходу. Все переходы на Большую кольцевую линию с серой ветки перекрыли, людей попросили покинуть станцию.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты и установили, что произошло короткое замыкание аккумуляторной батареи под платформой вагона № 2 с горением на площади в один квадратный метр. Огонь ликвидировали порошковым огнетушителем, состав направили в тупик для проверки.

Департамент транспорта Москвы сообщал о приостановке движения от «Электрозаводской» до «Хорошевской».