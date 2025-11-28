При ударе дрона ВСУ по дому под Белгородом погибла женщина и пострадал ребенок

В результате очередной атаки ВСУ в селе Драгунское погибла мирная жительница, ребенок получил ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«От удара беспилотника по частному дому погибла женщина. Ранен пятилетний ребенок», — написал он.

Скорая помощь доставит мальчика с ожогами лица и тела в детскую областную больницу. Ему оказывают всю необходимую помощь.

В селе из-за атак дронов загорелись частный дом и техника на одном из объектов. Пожарные борются с огнем. Подробности о последствиях пока уточняются. Спецслужбы работают на месте происшествия.

Неделю назад в Новой Таволжанке вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали автомобиль, в котором ехала семья с ребенком. Родители погибли, их четырехлетний сын пострадал — мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение груди.

В начале ноября обстрел ВСУ серьезно повредил энергоинфраструктуру Белгорода. Без электричества остались около 20 тысяч абонентов.