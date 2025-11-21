Муж и жена погибли в Новой Таволжанке при ударе ВСУ по автомобилю

В Новой Таволжанке ВСУ нанесли целенаправленный удар по автомобилю, в котором находилась семья с ребенком. Супруги погибли, их четырехлетний сын ранен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков .

Мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение груди. Бойцы самообороны доставили его в состоянии средней степени тяжести в Шебекинскую ЦРБ.

«После оказания помощи бригада скорой транспортирует его в детскую областную клиническую больницу», — уточнил глава региона.

Гладков уточнил, что попавшая под удар машина получила повреждения. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших от себя лично и от жителей области.

В начале недели от ударов украинской артиллерии и БПЛА пострадали Грайворонский и Белгородский округа. Губернатор показывал последствия атаки.