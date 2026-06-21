При пожаре в Кировском районе Петербурга погиб мужчина

В Санкт-Петербурге при пожаре в Кировском районе погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МЧС.

Возгорание произошло 21 июня в 5:21 на улице Гладкова. В результате пожара один человек погиб. К ликвидации огня привлекались три единицы техники и 15 человек личного состава. Причины происшествия устанавливаются. Обстоятельства гибели мужчины выясняют сотрудники МЧС и следственных органов.

Накануне в Челябинской области в пожаре погибли три человека, еще двое получили ранения. Огонь охватил вещи и мебель в комнате на первом этаже садового дома.

Несколько дней назад в Подмосковье четыре человека пострадали при возгорании шестиэтажного хостела. Всех раненых госпитализировали в Мытищинскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. Остальных 500 постояльцев эвакуировали до прибытия пожарных.