Четыре человека пострадали при пожаре в Подмосковье

Четыре человека госпитализированы после пожара в хостеле в Мытищах

Четырех человек доставили в больницу в результате пожара в шестиэтажном хостеле в Мытищах, возгорание ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по Московской области.

ЧП произошло в здании на Липкинском шоссе. К моменту прибытия расчетов огонь охватил две комнаты на втором этаже.

«Пострадали четыре человека, их госпитализировали в Мытищинскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести», — отметили в ведомстве.

Возгорание ликвидировали на площади 30 квадратных метров. В тушении участвовали 64 специалиста и 22 единицы техники. Всего в хостеле жили 500 постояльцев, их эвакуировали до прибытия пожарных.

Ранее 19 июня пожар в многоэтажном доме произошел в Новосибирске. Спасатели по лестнице вывели из пылающего здания четырех человек, 360.ru показывал кадры с места происшествия.