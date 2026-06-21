В Челябинской области три человека погибли при пожаре

В Челябинской области три человека сгорели в садовом доме

Три человека погибли и еще двоих доставили в больницу при пожаре в садовом доме в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по региону.

Сообщение о возгорании садового дома в СНТ «Часовщик» поступило в ночь на 21 июня. Прибывшие на место подразделения выяснили, что огонь охватил вещи и мебель в комнате на первом этаже.

«Жертвами стихии стали три человека. Пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров», — отметили в ведомстве.

В МЧС добавили, что для установления причин происшествия на место отправили пожарную лабораторию.

Ранее четыре человека пострадали в результате возгорания в хостеле в Мытищах. Всего в хостеле проживали 500 постояльцев, их оперативно эвакуировали еще до прибытия пожарных.