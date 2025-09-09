При пожаре в ейском зоопарке погибли 28 крокодилов и черепаха

В результате пожара в ейском зоопарке погибли 28 крокодилов и одна черепаха. Об этом сообщили в главке МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что пожарные быстро локализовали огонь, не допустив распространения на океанариум и дельфинарий.

При этом один из сотрудников зоопарка рассказал 360.ru, что животных вывезли еще 1 сентября и они якобы не пострадали.

Пожар в зоопарке в Ейске начался около часа ночи во вторник, через два часа его потушили. Рядом с крокодиловой фермой расположены «трогательный зоопарк» с лемурами, енотами и сурикатами и дельфинарий. В эти зоны огню добраться не позволили, поэтому животные не пострадали.

Есть две версии причины пожара в зоопарке — умышленный поджог и скачок напряжения.