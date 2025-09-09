Все крокодилы и другие рептилии погибли при пожаре в зоопарке в Ейске, сообщил Shot . По информации источника Telegram-канала, приоритетной версией возгорания считают поджог «Крокодилового каньона».

Точное количество погибших животных в зоопарке пока установить не удается, потому что руководство объекта отказывается сотрудничать со следствием, добавил собеседник Shot.

Известно, что пожар вспыхнул около часа ночи, спустя два часа его удалось ликвидировать.

Рядом с крокодиловой фермой расположены дельфинарий и «трогательный зоопарк», где живут лемуры, еноты и сурикаты. Животные здесь выжили и не пострадали, так как огонь, к счастью, не перебросился на эти зоны.

Пока есть две версии причин пожара в «Крокодиловом каньоне». Первая — скачок напряжения. Вторая — поджог. К последней сейчас склоняются больше, отметил источник канала.

При этом, по его словам, особенно странным выглядит то, что руководство объекта отказалось предоставить какие-либо документы.