При пожаре в автобусе на юго-западе Москвы погиб человек

В Москве на Голубинской улице сгорел автобус. Спасатели потушили огонь. Один человек погиб, столько же пострадало, сообщил РИА «Новости» представитель МЧС Москвы.
«В результате возгорания один человек погиб и один пострадал», — сказал он.
Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Спасатели оперативно потушили возгорание.
Источник «Известий» сообщил, что автобус ехал по междугороднему маршруту. Причина пожара неизвестна.
В Перми произошел подобный случай. Автобус с пассажирами загорелся прямо во время движения и съехал в кювет. Очевидцы сняли последствия аварии на видео. Все 20 человек благополучно эвакуировались из салона. На место ЧП прибыли восемь спасателей с двумя единицами техники и потушили огонь.
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