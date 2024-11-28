Появилось видео с горящим в Перми пассажирским автобусом

Пассажирский автобус в Перми загорелся во время движения и съехал в кювет. В распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП.

На кадрах видно, что от автобуса идут клубы дыма, рядом находятся представители экстренных служб.

По данным пресс-службы МЧС, из автобуса смогли эвакуироваться все 20 пассажиров. На место ЧП прибыли восемь спасателей и две единицы техники. Пожарные потушили возгорание.

Ранее автобус вспыхнул в центре Якутска. Пожар произошел в ходе движения на перекрестке улиц Дзержинского и Пояркова. Пламя заметил водитель. Он предупредил пассажиров и остановился. Люди самостоятельно покинули салон автобуса до приезда пожарных, в результате ЧП никто не пострадал.