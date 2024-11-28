Появилось видео с горящим в Перми пассажирским автобусом

Пассажирский автобус в Перми загорелся во время движения и съехал в кювет. В распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП.
На кадрах видно, что от автобуса идут клубы дыма, рядом находятся представители экстренных служб.
По данным пресс-службы МЧС, из автобуса смогли эвакуироваться все 20 пассажиров. На место ЧП прибыли восемь спасателей и две единицы техники. Пожарные потушили возгорание.
Ранее автобус вспыхнул в центре Якутска. Пожар произошел в ходе движения на перекрестке улиц Дзержинского и Пояркова. Пламя заметил водитель. Он предупредил пассажиров и остановился. Люди самостоятельно покинули салон автобуса до приезда пожарных, в результате ЧП никто не пострадал.
Межрегиональные соревнования по рукопашному бою прошли в Химках
РЭО предложил изменить регулирование тарифов в сфере отходов
Лекция об истории Дня военной присяги прошла в Химках
Подмосковные гребцы выиграли 6 медалей на всероссийских соревнованиях
В Сирии погиб генерал КСИР
Вечер памяти актера Алексея Баталова прошел в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте