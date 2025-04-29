При пожаре на востоке Москвы погиб один человек

После пожара на востоке Москвы организовали доследственную проверку. В результате ЧП погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следкома.

«Предварительно установлено, что 29 апреля 2025 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Плеханова в городе Москве, произошло возгорание, в результате которого один человек погиб», — сообщили в ведомстве.

Сейчас следователи работают на месте ЧП и проводят необходимые следственные мероприятия.

Ранее на востоке Москвы загорелся банный комплекс. По данным источника 360.ru, огонь распространился на площади 1500 квадратных метров в семи банях комплекса.

На место ЧП оперативно прибыли спасатели, также к тушению пожара привлекли авиацию. На комплекс сбросили 65 тонн воды. Вертолет набирал воду в Измайловском пруду. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.