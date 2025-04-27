Банный комплекс загорелся на востоке Москвы

Источник 360.ru: на Яузской аллее в Москве горит банный комплекс на 1500 кв. м

Днем 27 апреля на востоке Москвы загорелся банный комплекс. Об этом 360.ru сообщил источник.

Пламя занялось в зданиях на Яузской аллее. Огонь быстро распространился с 800 до 1500 квадратных метров в семи банях комплекса.

На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, авиацию попросили привести в полную готовность. Позже к месту происшествия направили два вертолета Ка-32.

В пресс-службе МЧС уточнили, что к тушению привлекли более 50 человек и 15 единиц техники. Из расположенных рядом с охваченных пожаром зданий эвакуировали около 25 человек.

Ранее в воскресенье в Красноярском крае загорелись восемь строений. Огонь разошелся на площади 900 квадратных метров, к тушению привлекли 16 единиц техники и более 70 человек.