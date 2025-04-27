На горящий в Москве банный комплекс сбросили 65 тонн воды

Пожар в банном комплексе на востоке Москвы сняли на видео

Спасателям МЧС удалось локализовать мощный пожар в банном комплексе на востоке Москвы. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

К тушению пламени привлекли авиацию. Вертолет набирал воду в Измайловскому пруду. С помощью летательного аппарата произвели 13 сбросов воды общим объемом 65 тонн.

В одном из горящих зданий в подвале находятся емкости с 400 литрами дизельного топлива. К 16:36 пожарным удалось локализовать пожар, в 17:22 открытое горение ликвидировали Пострадавших нет.

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств и причин возгорания комплекса, расположенного на особо охраняемой природной территории «Лосиный остров». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники надзорного органа установят размер вреда, причиненного окружающей среде, и примут меры прокурорского реагирования.