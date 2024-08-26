При пожаре на омском НПЗ пострадали два человека
Губернатор Хоценко: два человека пострадали при возгорании на омском НПЗ
В результате пожара на нефтезаводе в Омске пострадали два человека, им потребовалась помощь врачей. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
«На данный момент известно о двоих пострадавших. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.
Он также отметил, что ситуация под контролем. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют пожар.
Пожар на нефтяном заводе на улице Губкина в Омске начался днем 26 августа после мощного взрыва. Кадры происшествия появились в распоряжении 360.ru.
В пресс-службе предприятия сообщили, что завод продолжил работать в штатном режиме, несмотря на возгорание.