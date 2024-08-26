При пожаре на омском НПЗ пострадали два человека

Губернатор Хоценко: два человека пострадали при возгорании на омском НПЗ

В результате пожара на нефтезаводе в Омске пострадали два человека, им потребовалась помощь врачей. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

«На данный момент известно о двоих пострадавших. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.

Он также отметил, что ситуация под контролем. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют пожар.

Пожар на нефтяном заводе на улице Губкина в Омске начался днем 26 августа после мощного взрыва. Кадры происшествия появились в распоряжении 360.ru.

В пресс-службе предприятия сообщили, что завод продолжил работать в штатном режиме, несмотря на возгорание.

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