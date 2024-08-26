Ситуацию на нефтезаводе Омска взяли под контроль после взрыва и пожара

Губернатор Хоценко: ситуация на Нефтезаводе после пожара находится под контролем

Фото: Телеканал «360»

Ситуация на нефтяном заводе на улице Губкина в Омске, где произошел взрыв, находится под контролем. Об этом заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

«Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют пожар», — заявил глава региона.

Позже он добавил, что в результате ЧП пострадали два человека. Сейчас медицинские службы оказывают им всю необходимую помощь.

О взрыве на территории Омского нефтеперерабатывающего завода власти региона сообщили в понедельник, 26 августа. Местные жители рассказали 360.ru, что земля буквально «ходила ходуном».

Возгорание на территории завода ликвидировали в общей сложности 52 человека и 15 единиц техники. В пресс-службе предприятия добавили, что завод продолжил работать в штатном режиме несмотря на возгорание.

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