Мощный взрыв произошел на нефтезаводе в Омске

Пожар охватил нефтезавод Омска после взрыва

Днем в понедельник на нефтяном заводе на улице Губкина в Омске произошел взрыв, после чего начался пожар. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

Некоторые местные жители оставили сообщения, что земля буквально «ходила ходуном».

«Слышала взрыв, как сильный хлопок был. На дом тряхнуло, как при землетрясении. На место едут много машин пожарной и газовой служб», — рассказала 360.ru о ситуации местная жительница Татьяна.

В пресс-службе местного главка МЧС уточнили, что предварительная площадь пожара составила 1000 квадратных метров, горит установка АВТ-11.

В настоящее время на объекте работают в общей сложности 52 человека и 15 единиц техники.

В пресс-службе Омского НПЗ сообщили 360.ru, что ситуация с возгоранием находится под контролем.

«Автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание. Предприятие работает в штатном режиме», — заявили в пресс-службе предприятия.

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