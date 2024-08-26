При пожаре на НПЗ Омска погиб один человек

Губернатор Хоценко сообщил об одном погибшем при возгорании на омском НПЗ

Фото: РИА «Новости»

В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Омске погиб один человек, еще шестеро пострадали. Об этом губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в Telegram-канале.

«Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь. От дальнейшей госпитализации они отказались, их выписали. К сожалению, один пострадавший погиб», — написал он.

Сильный взрыв произошел на нефтяном заводе на улице Губкина в Омске в понедельник днем, после этого начался пожар. Несмотря на ЧП, предприятие продолжило работать в штатном режиме.

Возгорание на территории завода тушили 52 человека и 15 единиц техники. площадь пожара составила 150 квадратных метров. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.

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