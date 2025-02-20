Обломки БПЛА упали на электроподстанцию в Динском районе Кубани

Обломки беспилотника упали на электроподстанцию в районе станицы Нововеличковской Динского района Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе .

Пожара при этом не возникло, пострадавших нет, подача электричества не прерывалась.

Обломки других беспилотников упали также в полях Калининского и Абинского районов, и также без последствий. Территории оцеплены, работают экстренные службы.

Ранее более 50 домовладений в Славянском и Северском районах Кубани получили повреждения из-за массовой атаки украинских беспилотников. При этом пострадали женщина и четырехлетняя девочка. Средства ПВО уничтожили девять украинских дронов, из них шесть сбили над акваторией Азовского моря.