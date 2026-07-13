При обрушении пирса в Приморье пострадали трое подростков

При обрушении пешеходного моста в бухте Муравьиная Приморского края пострадали трое подростков 14, 15 и 16 лет. Об этом сообщил Минздрав региона.

Всех пострадавших госпитализировали в Артемовскую городскую больницу.

«По предварительным данным, среди них двое легкой степени тяжести, один — средней. Всем пострадавшим в настоящее время медицинская помощь оказывается в полном объеме», — отметили в ведомстве.

Ранее глава администрации Артемовского городского округа Вячеслав Квон сообщил о четырех пострадавших: трех детях и одном взрослом. Очевидцы рассказали 360.ru, что одному из раненых подростков оторвало палец на ноге.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работают следователи, полицейские и прокурор города Илья Горгаев.

Месяц назад в Черновицкой области Украины обрушился мост с группой детей.