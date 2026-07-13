В Приморье обрушился мост с детьми

В Артеме Приморского края обрушился мост в бухте Муравьиная. Одному мальчику оторвало палец на ноге, сообщили очевидцы 360.ru.

По словам собеседницы, мужчины на месте ныряют и проверяют, есть ли под водой другие раненые. Одна девочка начала тонуть, но ее успели спасти, сообщил телеграм-канал Svodka25.

Глава администрации Артемовского городского округа Вячеслав Квон заявил, что при обрушении пострадали трое детей и один взрослый. По предварительным данным, погибших нет.

Прокуратура региона начала проверку действий должностных лиц, ответственных за техническое состояние и безопасную эксплуатацию сооружения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В начале июля в Красноярском крае рухнул мост через реку Нижний Чиерес. Происшествие обошлось без пострадавших.