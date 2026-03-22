При обрушении домов в Стамбуле погиб человек
Один человек погиб при обрушении двух домов в центральном районе Фатих в Стамбуле в воскресенье, 22 марта. Об этом РИА «Новости» сообщили в офисе губернатора провинции.
«В результате поисково-спасательной операции из-под обломков извлечены 11 граждан. Один человек скончался, еще десять пострадали», — рассказал собеседник агентства.
Один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, взрыв мог произойти после утечки газа, однако официального подтверждения этой версии пока нет.
