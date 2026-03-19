Женщина пострадала при взрыве газа в Курганской области

В курганском селе Шмаково в частном доме произошел взрыв газа. Один человек пострадал, поиски второго продолжаются. Спасатели разбирают завалы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В доме, где проживали двое пожилых супругов, произошел взрыв природного газа с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадала жительница дома, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнили спасатели.

Сейчас спасатели МЧС России разбирают завалы и ищут мужа пострадавшей. Пожар на площади двух квадратных метров потушили.

Ранее в Кочубеевском районе Ставропольского края на трассе «Кавказ» произошел крупный пожар после взрыва газового баллона в здании придорожного кафе. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона. Пострадали восемь человек, в том числе трое детей.