При ликвидации последствий атаки БПЛА в Туле погиб спасатель

В Туле при ликвидации последствий атаки беспилотника ВСУ погиб пожарный инструктор Илья Ковалев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Старший прапорщик Илья Ковалев посвятил службе 16 лет. За это время он получил несколько ведомственных наград. У него остались жена и девятилетний сын.

Погибший пожарный спас множество жизней и потушил немало пожаров. Каждый день он рисковал собой, выполняя свой долг.

«МЧС России выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — сообщили в министерстве.

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали более 150 беспилотников над Россией. Над Курской областью сбили больше всего дронов — 53. В Брянской области ликвидировали 19 БПЛА, в Смоленской — 15, в Белгородской — 14, в Тульской — 13. В Орловской области и Московском регионе уничтожили по 11 беспилотников.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил: один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.