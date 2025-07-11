Один человек погиб при атаке БПЛА на Тульскую область

В результате ночной атаки украинских БПЛА на Тульскую область погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале .

«К сожалению, один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь», — написал он.

Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего. Всего в Тульской области средства ПВО уничтожили 13 беспилотников. Опасность атаки БПЛА сохраняется.

Прошедшей ночью над регионами России сбили 155 украинских дронов. Больше всего БПЛА ликвидировали в Курской области — 53 аппарата. Под Брянском сбили 19 беспилотников, под Смоленском — 15, под Белгородом — 14. По 11 дронов уничтожили над Орловской областью и Московским регионом.