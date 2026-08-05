Силы ПВО сбили над Брянской областью 291 беспилотник ВСУ

Силы ПВО ликвидировали над Брянской областью 291 украинский беспилотник. Об этом заявил врио губернатор региона Егор Ковальчук в телеграм-канале .

«Уничтожен 291 вражеский БПЛА самолетного типа», — написал он.

Утром Минобороны сообщило, что над российскими регионами сегодня уничтожили 475 БПЛА ВСУ. Дроны сбили над 13 областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем и над акваториями Черного и Азовского морей.

Как отметил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, за сутки регион атаковали 137 раз. ВСУ семь раз обстреляли территорию региона из артиллерии реактивных систем залпового огня и шесть раз сбросили взрывчатку с беспилотников. Средства ПВО подавили и уничтожили 152 вражеских дрона.