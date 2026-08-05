Силы ПВО сбили 475 украинских беспилотников над Россией

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 475 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 20:00 по московскому времени 4 августа до 08:00 5 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 475 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

БПЛА сбили над Белгородской, Воронежской, Брянской, Калужской, Липецкой, Курской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Тульской, Смоленской и Ульяновской областями, а также над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем и акваториями Черного и Азовского морей.

Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью средства ПВО сбили 10 дронов на подлете к столице. Первые восемь уничтожили примерно в три часа ночи, а через полчаса градоначальник сообщил о ликвидации еще двух БПЛА.