«Прекрасная семья». Соседи рассказали о родственниках родившей в туалете в Анталье девушки

Семья россиянки, которая родила в туалете аэропорта Антальи и бросила там ребенка, хорошая и спокойная. Об этом 360.ru заявили соседи ее отца, Алексея.

По словам соседки, дед россиянки жил вместе с супругой и сыном в Электростали и работал на местном предприятии.

«Хорошая, прекрасная семья. В советское время мы въехали в дом, 44 года назад», — рассказала женщина.

Отец родившей в аэропорту девушки съехал от родителей, когда женился.

«Очень хорошая семья, все спокойно, все хорошо. Сын у них единственный был, женился очень рано, после школы. И они уже переехали из нашего дома», — добавила собеседница 360.ru

Она объяснила, что знает только отца девушки и его родителей, а родившую в Турции россиянку никогда не видела.

«Ничего плохого не могу сказать ни про него, ни про его отца, ни про его родню», — заключила женщина.

Российская 18-летняя туристка родила ребенка прямо в турецком аэропорту и оставила младенца в туалете. На допросе она объяснила, что не знала о своей беременности. Ребенка доставили в больницу, а молодую мать задержали.