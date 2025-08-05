«Предстоит тяжелая операция». В Петрозаводске подростка жестоко избили в скейт-парке

«Ребенку предстоит тяжелая операция на челюсти», — поделилась она.

Сейчас подросток проходит амбулаторное обследование, ему срочно нужно заключение нейрохирурга.

«Вот будем решать этот вопрос — экстренно пройти врачей, чтобы экстренно лечь на операцию. Оперироваться будет во взрослой республиканской больнице. В общем, последствия тяжелые», — сказала мать.

Как рассказала Ирина, у мальчика двойной перелом нижней челюсти со смещением осколков. Кроме того, у него закрытая черепно-мозговая травма, перелом пальца и множество мелких ссадин.

По предварительным данным, нападавший — 16-летний подросток, который занимался единоборствами.

«Он забивал моего ребенка, снес его с ног и бил. Мой сын потерял сознание, и потом уже, когда очнулся, кое-как добрался до дома, никто даже скорую ребенку не вызвал», — заявила женщина.

Конфликт между подростками вспыхнул в скейт-парке. По словам матери пострадавшего, нападавший, не объясняя причин, внезапно набросился на ее сына и стал его избивать, когда тот разговаривал со знакомым. Первым ударом, со слов Ирины, обидчик сломал мальчику челюсть.

«Потом он толкнул ребенка на землю и дальше забивал, сын просил его остановиться, а тот бил еще сильнее. Потом уже друзья, которые на это все смотрели, оттащили его. Мой ребенок кое-как дополз до дома, и мы сразу обратились в республиканскую больницу», — добавила она.

Ирина отметила, по одной из версий, напавший избил ее сына из-за слухов, будто мальчик подначивал драку. На самом деле, утверждает собеседница 360.ru, подросток пытался ее предотвратить.

Ранее толпа подростков жестоко избила школьника в Приморье. Прокуратура Пожарского района начала проверку.