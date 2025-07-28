Забили стрелку из-за самоката: толпа подростков жестоко избила школьника в Приморье

Прокуратура Пожарского района Приморского края начала проверку после избиения мальчика толпой сверстников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло вечером 17 июля на детской площадке в поселке Лучегорск. На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах можно увидеть, как другие несовершеннолетние наносили удары 12-летнему парню.

По информации источника, подростки напали на парня из-за подозрения в воровстве самоката. Ему назначили встречу на детской площадке, где окружили и избили по очереди.

Прокуратура начала процессуальную проверку, ход и результаты находятся на контроле районного управления. Надзорное ведомство даст оценку условиям воспитания причастных и полноте мер со стороны органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Ранее толпа детей забила насмерть 20-летнего парня в парке в Пятигорске.