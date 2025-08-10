Предсмертное послание убившей детей россиянки вскрыло шокирующую правду

Женщина-медик 10 августа зарезала своих детей в Екатеринбурге и свела счеты с жизнью. При обыске полиция нашла в квартире предсмертную записку, сообщил «Регнум» .

Информация о гибели семьи появилась в прессе утром в воскресенье, 10 августа. Изначально соседи предполагали, что причиной смерти детей и женщины был газ.

Местные жители жаловались на то, что полиция не раскрыла информацию о произошедшем. Выяснилось, что женщина работала врачом. Позднее оказалось, что она убила своих детей.

«Затворница, странная, как и ее мама. Поздно родила детей», — рассказала знакомая погибшей изданию E1.

То же СМИ отметило, что детей женщина завела с помощью ЭКО. Мужа у нее, как сообщалось ранее, не было. Однако в предсмертной записке значилось: «Нас больше у тебя нет».

«Регнум» предполагает, что жительница Екатеринбурга пошла на радикальный шаг из-за развода, он произошел несколько лет назад.

Это уже не первый такой случай в Екатеринбурге. В 2022 году женщина убила трех своих детей. Она сочла, что в них «вселились бесы».