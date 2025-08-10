Мать и двух ее детей нашли мертвыми в квартире в Екатеринбурге

Тела 49-летней жительницы Екатеринбурга и двух ее детей нашли в квартире в Екатеринбурге. Об этом 360.ru заявил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Мертвых обнаружили при вскрытии квартиры дома по улице Бардина. Правоохранители нашли тела девятилетнего мальчика и трехлетней девочки, а также их матери.

«По предварительным данным следствия, женщина совершила убийство своих детей, после чего свела счеты с жизнью», — отметил Шульга.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних». Следователи провели осмотр места происшествия, начали опрашивать свидетелей и назначили необходимые экспертизы.

О погибшей вспомнила ее пациентка — покойная работала врачом.

«Она была врачом, который делал мне УЗИ органов малого таза, в результате которого я узнала, что беременна на малом сроке. Сейчас моей дочери 11 лет. Запоминаются такие врачи, очень красивая женщина, тактичная, приятная в общении. Она, зная о моих сложностях, очень обрадовалась за меня», — рассказала 360.ru женщина.

Ранее жительницу Москвы арестовали по подозрению в убийстве своей дочери. По версии следствия, женщина утопила своего новорожденного ребенка в туалете. Тело младенца нашли в общежитии, фигурантка уголовного дела признала вину.