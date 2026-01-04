Предполагаемого виновника смертельного ДТП в Ростовской области задержали

Водителя грузовика, спровоцировавшего аварию с четырьмя погибшими на трассе М-4 «Дон», задержали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

«Водитель грузового Mercedes 1988 года рождения, предварительно, по вине которого произошло ДТП с четырьмя погибшими на трассе М-4 „Дон“, задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — объявили правоохранители.

Авария произошло около восьми часов утра 4 января на 1042-м километре трассы в Аксайском районе. По версии следствия, водитель грузовика Mercedes-Benz в составе автопоезда LAG врезался в двигавшуюся попутно легковую Audi, которая влетела в остановившиеся из-за другого ДТП Renault Logan и Lada Vesta.

Четыре человека погибли, столько же пострадали. Полиция возбудила уголовное дело.